Riscatto Smalling, pronta l’offerta di Petrachi al Manchester United

Riscatto Smalling, Petrachi prepara l’ offerta al Manchester United per l’inglese. Pronti 10 milioni, i Red Devils ne vogliono il doppio

Gianluca Petrachi non vuole proprio farsi scappare Chris Smalling. Il direttore sportivo della Roma sta lavorando intensamente per anticipare i tempi e trovare un accordo col Manchester United per il riscatto.

Secondo quanto fatto sapere da Gianluca Di Marzio, il dirigente avrebbe pronta la prima offerta per i Red Devils: 10 milioni di euro. Tuttavia rimane la distanza, poiché gli inglesi ne chiedono il doppio.