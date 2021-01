Rissa Ibrahimovic Lukaku: cosa rischiano i due calciatori

Tiene ancora banco il caso legato alla rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: ecco cosa rischiano i due calciatori

Tiene ancora banco il caso legato alla rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corsa del derby di Coppa Italia. I due attaccanti si sono affrontati a muso duro e sono volate offese.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, si andrebbe verso un turno di squalifica qualora l’ammonizione sia stata comminata ad entrambi solo per il faccia a faccia e non per le offese. Gli insulti, qualora venissero considerati gravi e scatenanti dell’ammonizione, sarebbero presi in esame dagli ispettori federali aprendo dunque un’indagine con ulteriori aggiornamenti.