Risultati Bundesliga, Adeyemi ferma il Leverkusen e fa un favore al Bayern che scappa grazie ad una rimonta nel recupero sul St. Pauli. Pareggio senza reti per il Lipsia

Risultati Bundesliga, Adeyemi ferma il Leverkusen e fa un favore al Bayern che scappa grazie ad una rimonta nel recupero sul St. Pauli

Il Borussia Dortmund ha vinto 1-2 contro il Bayer Leverkusen in una partita fondamentale per la lotta ai vertici della Bundesliga. A segno per il Dortmund sono stati Anselmino, che ha sbloccato il risultato al 41′, e Adeyemi, che ha raddoppiato al 65′. Il Leverkusen ha cercato di reagire con Kofane, che ha accorciato le distanze all’83’, ma il gol non è stato sufficiente a evitare la sconfitta.

Questa vittoria permette al Borussia Dortmund di agganciarsi ai piani alti della classifica, sorpassando proprio il Leverkusen. Un risultato che favorisce il Bayern Monaco, che vede frenare una delle sue principali inseguitrici. Il divario dal secondo posto per la squadra di Kompany ora rimane di 8 lunghezze, con il Lipsia che consolida la seconda posizione in solitaria.

Il Bayern Monaco ha dovuto sudare per avere la meglio su St. Pauli, vincendo 3-1 grazie a una rimonta spettacolare nel recupero. Dopo aver subito il gol di Hountondji al 42′, i bavaresi hanno pareggiato con Guerreiro al 44′ e poi completato la rimonta grazie alle reti di Diaz al 93′ e Nico Jackson al 96′.

Il Lipsia non riesce a vincere contro il Borussia Monchengladbach e si accontenta di un pareggio senza reti, così come Werder Brema e Colonia non si fanno male, pareggiando 1-1. Vince, invece, l’Hoffenheim con un netto 3-0 contro l’Augsburg, mentre l’Heidenheim sorprende l’Union Berlino con una vittoria 1-2 in trasferta.