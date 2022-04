Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentacinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentacinquesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese arriva rapido al suo rush finale con il duello per il titolo che vedrà Liverpool e City impegnate in trasferta contro Newcastle e Leeds nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedì invece si discute di zona Champions League con il Chelsea relativamente sereno mentre il Tottenham di Conte cercherà di sfruttare un’eventuale inghippo dell’Arsenal contro il West Ham. In quota salvezza, Watford e Norwich si giocano le ultime possibilità di sopravvivenza.

Sabato 30 aprile

Newcastle-Liverpool 0-1 LIVE (21′ Keita)

Watford-Burnley ore 16

Southampton-Crystal Palace ore 16

Aston Villa-Norwich ore 16

Wolverhampton-Brighton ore 16

Leeds-Manchester City ore 18.30

Domenica 1 maggio

Tottenham-Leicester ore 15

Everton-Chelsea ore 15

West Ham-Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 maggio

Manchester Utd-Brentford ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 80

Liverpool 79

Chelsea 66

Arsenal 60

Tottenham 58

Manchester United 55

West Ham 52

Wolverhampton 49

Newcastle 43

Leicester 42

Brighton 41

Brentford 40

Southampton 40

Crystal Palace 38

Aston Villa 37

Leeds 34

Burnley 31

Everton 29

Watford 22

Norwich 21