Risultati e classifica Serie B: in testa tutto riaperto, il Cagliari saluta Liverani

Risultati e classifica Serie B: in testa si riapre tutto dopo la sconfitta del Frosinone di Grosso a Genova. Il Cagliari esonera Liverani

L’ultima giornata di Serie B, la diciottesima, ha visto lo scivolone del Frosinone capolista a Genova per mano dei rivitalizzati rossoblù di mister Alberto Gilardino, che grazie alla rete di Gudmundsson agganciano il Bari in terza piazza. I pugliesi, così come la Reggina, approfittano solamente in parte del ko dei ciociari: nello scontro diretto in Calabria il match si è infatti concluso a reti inviolate. Salta poi una nuova panchina, quella del Cagliari che ha oggi ufficializzato l’esonero di mister Fabio Liverani. Fatale il 2-1 subito a Palermo con Corini che, invece, può prendere una boccata d’ossigeno dopo essersi portato all’undicesimo posto a +4 dalla zona caldissima.

In coda la situazione è molto difficile da decifrare, con continui sorpassi e controsorpassi. Cosenza (1-3 con l’Ascoli) e Cittadella (0-2 con il Sudtirol) perdono ancora e consentono al Como, che con le reti di Cutrone, Ambrosino e Mancuso regola facilmente la Ternana a domicilio, di portarsi al diciassettesimo posto fuori dalla zona retrocessione per miglior differenza reti rispetto al Cittadella. Dopo tre partite senza vittorie può finalmente festeggiare anche il Perugia fanalino di coda, che nel posticipo del lunedì batte 2-1 un Venezia che torna ora a intravedere lo spettro della retrocessione. 1-1 tra Modena e Benevento e secco 3-0 anche per il Pisa, guidato da uno scatenato Gliozzi e dalla rete di Torregrossa, al Brescia ormai in caduta libera con la terza battuta d’arresto nelle ultime quattro gare. Continua la maledizione Tardini per il Parma: basta il gol di Rabbi al 19′ per regalare il successo esterno alla SPAL di De Rossi.

I RISULTATI

Pisa-Brescia 3-0

Reggina-Bari 0-0

Ternana-Como 0-3

Parma-SPAL 0-1

Cosenza-Ascoli 1-3

Cittadella-Sudtirol 0-2

Modena-Benevento 1-1

Palermo-Cagliari 2-1

Genoa-Frosinone 1-0

Perugia-Venezia 2-1

LA CLASSIFICA

Frosinone 36

Reggina 33

Bari 30

Genoa 30

Pisa 26

Parma 26

Sudtirol 26

Ternana 26

Ascoli 25

Brescia 24

Palermo 23

Benevento 22

Modena 22

Cagliari 22

SPAL 20

Venezia 19

Como 19

Cittadella 19

Cosenza 17

Perugia 16