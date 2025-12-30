Risultati Coppa d’Africa, si chiude il Gruppo C! Senza Lookman, passa la Nigeria di Osimhen, pari e passaggio del turno per la Tunisia, punto d’oro per la Tanzania

Risultati Coppa d’Africa, si chiude il Gruppo C! Senza Lookman e con Osimhen a secco, la Nigeria non sbaglia. Pari tra Tunisia e Tanzania

Si è chiuso a Rabat il Gruppo C di Coppa d’Africa con verdetti chiari. Allo Stade Olympique Annexe del Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Tunisia e Tanzania hanno pareggiato 1-1: un risultato sufficiente alle Aquile di Cartagine per qualificarsi agli ottavi come seconde del girone, mentre i Taifa Stars si fermano a quota due punti e restano in attesa della classifica totale con le altre terze, con gli stessi punti di Angola e Comore.

La Tunisia sblocca il match nel primo tempo grazie a un rigore trasformato con freddezza da Gharbi. Nella ripresa, però, la reazione tanzaniana è immediata: Feisal Salum trova il pari con una conclusione potente che riaccende le speranze, senza però cambiare il destino del girone.

Nell’altra sfida, la Nigeria chiude il percorso a punteggio pieno confermandosi una delle favorite.

Le Super Eagles superano 3-1 l’Uganda, centrando il terzo successo su tre. Dopo un primo tempo di controllo, il vantaggio arriva con Onuachu. A inizio ripresa l’episodio chiave: espulsione del portiere ugandese Jamal Salim per mani fuori area su tiro di Osimhen.

In superiorità numerica, la Nigeria dilaga con una doppietta ravvicinata di Onyedika; Mato accorcia nel finale, ma il risultato non cambia. L’Uganda saluta la competizione con un solo punto. Assist per Dele Bashiru per il primo gol della gara.

Classifica finale – Gruppo C

Nigeria 9

Tunisia 4

Tanzania 2

Uganda 1

