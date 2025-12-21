Risultati Coppa Italia Femminile, si chiudono gli ottavi di finale: poche sorprese, passano le big. Goleade di Roma e Juve, servono supplementari e rigori a Lazio e Fiorentina

Risultati Coppa Italia Femminile, si completa il quadro degli ottavi di finale: dopo Ternana e Napoli non sbagliano le big in campo domenica

Si è completato nella giornata di oggi il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia Women, iniziato ieri con le qualificazioni di Ternana e Napoli. Un turno ricco di gol, emozioni e verdetti arrivati anche oltre i tempi regolamentari, che ha delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti.

Alle ore 13:30 è andata in scena Lumezzane Roma, sfida dominata dalle giallorosse. La squadra capitolina si è imposta con un netto 1-4, grazie alle reti di Giugliano e Pandini, impreziosite dalla doppietta di Vens, decisiva nel chiudere la contesa.

Goleada Juventus, Cesena travolto

Spettacolo e valanga di gol per la Juventus, che non ha lasciato scampo al Cesena, travolto con il punteggio di 1-7. Protagoniste assolute Cambiaghi e Krumbiel, entrambe autrici di una doppietta, con le reti completate da Libran, Rosucci e Vangsgaard. Per le padrone di casa, il momentaneo 2-1 firmato da Zamboni ha solo illuso prima del definitivo allungo bianconero.

Inter e Milan avanti con fatica

Più combattute le gare che hanno visto protagoniste Inter e Milan.

Le nerazzurre superano il Como con un successo di misura: dopo il vantaggio iniziale di Bugeja, serve il raddoppio di Tomasevic per blindare la qualificazione, resa meno tranquilla dalla rete lariana di Conc.

Il Milan, invece, vince una gara ricca di colpi di scena contro il Genoa. Le rossonere chiudono il primo tempo avanti 0-2 con Ijeh e Kyvag, ma subiscono la rimonta rossoblù firmata Sondergaard e Hilaj. A decidere il match è il gol del definitivo 3-2 di Soffia, che regala il passaggio del turno.

Emozioni fino ai rigori e ai supplementari

Servono invece più di 90 minuti per definire le ultime due qualificate. La Fiorentina elimina il Bologna ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Stesso discorso per la Lazio, che ha la meglio sul Parma solo ai supplementari, chiudendo un ottavo intenso e combattuto.

Il tabellone dei quarti è ora completo, con le big che confermano il proprio status e alcune sfide che promettono spettacolo nel prossimo turno.