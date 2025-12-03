Risultati Liga, il Barcellona porta a casa il big match contro l’Atletico al Camp Nou: rimontato lo svantaggio iniziale di Baena e vetta a +4, ma Flick perde due pedine importantissime!

Risultati Liga, il Barcellona porta a casa il big match contro l’Atletico al Camp Nou: vetta a +4 sul Real in attesa della risposta di questa sera

Il Barcellona continua a correre forte in Liga e firma una vittoria pesantissima nell’anticipo del 19° turno, battendo in rimonta l’Atletico Madrid allo Spotify Camp Nou per 3-1. La squadra di Hansi Flick conferma la crescita costante delle ultime settimane, reagendo con personalità allo svantaggio iniziale.

Gli ospiti avevano infatti sorpreso i blaugrana al 19’ grazie al gol di Baena, ma la risposta del Barça è stata immediata e di altissimo livello. Al 26’ Raphinha ha riportato il punteggio in equilibrio sfruttando un assist illuminante di Pedri. Pochi minuti più tardi Robert Lewandowski ha avuto l’occasione per ribaltarla dal dischetto, ma il polacco ha spedito il rigore alle stelle.

Nella ripresa il dominio territoriale dei catalani è diventato totale: prima Dani Olmo ha firmato il sorpasso, poi Ferran Torres ha chiuso i conti con il gol del definitivo 3-1. La squadra di Flick ha gestito con maturità il vantaggio fino al triplice fischio, mostrando qualità e continuità.

Non mancano però le note negative: sia Pedri sia Olmo, entrambi autori di una prova brillante, sono stati costretti a uscire per problemi fisici che verranno valutati nelle prossime ore. Nessun minuto invece per gli italiani Ruggeri e Raspadori, rimasti in panchina per tutta la gara.

Con questo successo, in attesa del match del Real Madrid di questa sera sul campo dell’Athletic Bilbao, il Barcellona sale momentaneamente a +4 sui blancos e a +5 sul Villarreal, saldamente terzo. L’Atletico di Simeone scivola invece a sei punti dalla vetta, rimanendo leggermente attardato rispetto al blocco di testa.