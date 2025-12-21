Risultati Liga, pomeriggio positivo per Atletico Madrid e Barcellona. Vittorie e porta inviola contro Girona e Villarreal per Simeone e Flick

La Liga
Risultati Liga, pomeriggio positivo per Atletico Madrid e Barcellona. Vittorie e porta inviola contro Girona e Villarreal e risposta al Real Madrid
La Liga spagnola si conferma combattuta e ricca di spunti anche nell’ultima tornata dell’anno solare. Nella 17ª giornata arrivano due vittorie significative per Atletico Madrid e Barcellona, entrambe fondamentali in ottica classifica.
I colchoneros superano con autorità il Girona, mentre i blaugrana rispondono al Real Madrid andando a vincere sul campo del Villarreal, mantenendo alta la tensione nella lotta ai vertici.
Atletico Madrid, prova di forza a Girona
Un bolide di controbalzo di Koke, una parata spettacolare di Jan Oblak e poi le reti di Conor Gallagher e Antoine Griezmann, quest’ultimo su assist del subentrato Giacomo Raspadori allo scadere. Così l’Atletico Madrid chiude l’anno con un successo netto per 3-0 sul campo del Girona, all’Estadio Municipal de Montilivi.
La squadra di Diego Simeone, non cade nella trappola tattica preparata dai padroni di casa e porta a casa tre punti pesantissimi. L’unica nota stonata riguarda l’infortunio di Nico Gonzalez, esterno argentino classe 1998 in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus, costretto a lasciare il campo al 28’. Al suo posto entra Gallagher, poi protagonista con il gol del momentaneo raddoppio.
In classifica l’Atletico si porta a -5 dal Real Madrid, con uno scenario favorevole anche nel confronto con il Villarreal, distante due punti ma con tre gare in più disputate.
Barcellona corsaro a La Cerámica
Risposta immediata anche del Barcellona, che espugna La Cerámica battendo 0-2 il Villarreal. I blaugrana sbloccano la gara al 12’ con Raphinha, esterno offensivo brasiliano, freddo dal dischetto. Il raddoppio arriva al 63’ grazie a Lamine Yamal, talento classe 2007, bravo a chiudere i conti nella ripresa.
Il match viene indirizzato anche dall’espulsione di Renato Veiga, difensore portoghese con un passato alla Juventus, che lascia il Villarreal in dieci uomini dal 39’. Una superiorità numerica che la squadra di Hansi Flick, tecnico tedesco alla guida dei catalani, gestisce con maturità.
Il successo consente al Barcellona di riportarsi a +4 sul Real Madrid, vittorioso ieri contro il Siviglia, mantenendo saldo il comando della classifica e alimentando un finale di stagione che si preannuncia avvincente.