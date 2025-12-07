Risultati Serie A Women: l’Inter dilaga sul Genoa, bene anche Fiorentina e Como che battono di misura Ternana e Parma. Il punto dell’ottava giornata

La domenica della Serie A Women Athora 2025/26 ha regalato tre vittorie decisive alle big impegnate contro le neopromosse. Dopo il pareggio tra Roma e Juventus e il successo del Milan sul Napoli, Como, Inter e Fiorentina hanno conquistato tre punti fondamentali. Le lariane volano a 15 punti, a sole quattro lunghezze dalla capolista Roma (19), mentre le viola agganciano la Juventus a quota 14.

L’Inter domina 5-0 il Genoa: la squadra di Piovani chiude il match già nel primo tempo con i gol di Wullaert, Csiszar e Tomasevic, per poi dilagare nella ripresa con Milinkovic e ancora Wullaert, MVP e autrice di una doppietta. Successo di misura invece per la Fiorentina, che batte 1-0 la Ternana grazie alla rete lampo di Omarsdottir dopo meno di due minuti. Le toscane sprecano diverse occasioni e rischiano nel finale, quando Pirone sbaglia un rigore che avrebbe regalato il pari alle rossoverdi.

Vittoria pesantissima infine per il Como, che passa 1-0 sul campo del Parma all’85’ con una prodezza dalla distanza di Kruse. Le lariane si issano così al secondo posto, superando Fiorentina e Juventus e continuando la loro sorprendente rincorsa verso la vetta. Lunedì la giornata si completerà con Sassuolo–Lazio.

