Risultati Serie B: Frosinone che prova la fuga, vittoria contro lo Spezia e vetta solitaria. Dagli altri campi dilaga il Monza, bene il Venezia che supera il Modena. Parità le altre

Risultati Serie B: Frosinone che prova la fuga, vittoria contro lo Spezia e vetta solitaria. Dilaga il Monza contro la Carrarese, bene il Venezia. Parità le altre

Dopo il successo del Catanzaro per 2-1 sul campo del Bari, la 17ª giornata di Serie B regala un’altra conferma importante in vetta alla classifica. Il Frosinone continua la sua marcia vincente battendo 2-1 lo Spezia, consolidando il primo posto in solitaria.

I ciociari sbloccano il match grazie alla rete di Bracaglia, poi trovano il raddoppio con Ghedjemis, bravo a mettere in ghiaccio una partita tutt’altro che semplice. In pieno recupero (93’) arriva il gol di Beruatto per i liguri, che rende meno amaro il passivo ma non cambia l’esito dell’incontro. Per il Frosinone si tratta dell’ennesimo risultato utile: la squadra non perde dal 18 ottobre, dal ko interno contro il Monza, e da allora ha collezionato 7 vittorie nei successivi 9 match.

In classifica i giallazzurri guidano ora la Serie B davanti proprio al Monza, che resta in scia. I brianzoli si sono imposti con un netto 4-1 sulla Carrarese, indirizzando la gara già nel primo tempo grazie alla doppietta di Birindelli e al gol di Delli Carri. I toscani accorciano con Di Stefano al 74’, prima del definitivo sigillo di Petagna.

Successo esterno anche per il Venezia, che supera 2-1 il Modena grazie alle reti di Yeboah e Casas. Nel finale Di Mariano prova a riaprire il match, ma il risultato non cambia. Pareggi, invece, sugli altri campi: 1-1 tra Juve Stabia e Cesena, con Bellich che illude i campani prima del pari di Bastoni al 42’, e stesso risultato tra Padova e Sampdoria, con Coda a segno al 19’ e risposta di Fusi nella ripresa.

Si chiude 2-2, invece, il match delle 17.15 tra Avellino e Palermo. Campani avanti con Biasci dopo 39 minuti, ma ripresi nel secondo tempo da Ranocchia. Pohjampalo al minuto 83 fa 2-1 su rigore, ma non basta. I rosanero restano in dieci all’87’ per il doppio giallo a Diakité e Palumbo sigla il pareggio appena due minuti dopo.

La classifica vede il Monza secondo con 34 punti, seguito da Venezia e Cesena. Scivola al sesto posto il Modena, mentre nelle retrovie la Sampdoria aggancia quota 14 punti insieme a Mantova e Spezia, con i lombardi impegnati domani contro l’Empoli. La corsa promozione resta apertissima, ma il Frosinone continua a dettare il ritmo.