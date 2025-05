Risultati Serie B: Reggiana salva, alla Samp lo scontro diretto contro la Salernitana e vince anche il Cittadella. Stop di Frosinone, Spezia e Bari

Ad una sola gara dal termine in Serie B resta ancora tutto da decidere in zona salvezza, mentre gli esiti della 37a giornata delineano qualocosa in più in tema play-off.

Al termine della penultima giornata, infatti, il campionato cadetto conferma i play-off a Palermo e Catanzaro, mentre il Cesena distante 3 punti dal Bari 9°, rischia ancora in caso di parità per via degli scontri diretti a sfavore.

In vetta non vince nessuno con il Sassuolo che si concede 0-2 in casa contro il Catanzaro a promozione conquistata, così come il Pisa che in casa non va oltre il 3-3 contro il Sudtirol.

Tra terza e quarta in classifica, invece, la spunta la Cremonese che in dieci per il rosso a Bianchetti, resiste grazie ai 3 gol di vantaggio di Barbieri, Azzi e Vandeputte e porta a casa i 3 punti contro lo Spezia, che aveva accorciato fino a 2-3 in superiorità numerica. In questo modo, i liguiri precedono la Cremonese di soli 2 punti nelle due posizioni vantaggiose dei play-off.

Lo stop in casa per 1-2 della Juve Stabia contro la Reggiana regala alla squadra emiliana la permanenza in categoria, con la squadra campana comunque sicura della qualificazione ai play-off.

Così come sicure dei play-off sono anche le già nominate Catanzaro e Palermo, quest’ultimi vincenti 2-0 in casa contro il Frosinone.

Il successo del Cesena per 1-0 grazie a Bastoni sul campo del Cosenza non regala ancora esiti certi ai bianconeri che però vanno a +3 sul Bari sorpreso 3-1 in casa del Cittadella e ormai con le speranze ridotte al minimo per un posto in zona play-off.

Ma è la zona retrocessione ad essere ancora tutta in bilico. Oltre al già retrocesso Cosenza, sono 5 le squadre distanti un solo punto, questo per via dei successi di Cittadella e Sampdoria che vola a 40 punti e al 17° posto grazie gol di Meulensteen con cui i blucerchiati battono la Salernitana 18a a pari punti con il Cittadella (39).

Sono 40 anche i punti del Brescia che contro il Modena non va oltre il 2-2 in trasferta e resta a rischio play-out, 15° posto, con il Frosinone sconfitto dal Palermo che 16° con gli stessi punti di lombardi e blucerchiati.

Cerca ancora l’ufficialità della salvezza il Mantova che in casa supera 2-1 la Carrarese, portandosi a 43 punti a +3 dalle tre diverse inseguitrici.

In zona retrocessione, dunque, la classifica vede il Mantova 14° con 43 punti, Brescia 15° con 40, in zona play-out Frosinone 16° con 40 e Samp 17a con 40 e infine Salernitana e Cittadella, rispettivamente al 18° e al 19° posto con 39 in zona retrocessione diretta.