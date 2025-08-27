 Florenzi si ritira dal calcio giocato. Da brividi il messaggio d'addio: «Grazie di tutto! Mi hai insegnato tanto» - Calcio News 24
Florenzi si ritira dal calcio giocato. Da brividi il messaggio d’addio: «Grazie di tutto! Mi hai insegnato tanto»

Florenzi si ritira dal calcio giocato. Ecco le sue parole d’addio sui social da parte dell’ex Milan e Roma

Ora è ufficiale: l’ex terzino di Milan e Roma Florenzi si ritira dal calcio giocato. Ecco le sue parole d’addio sul suo instagram.

 

 
 
 
 
 
LE PAROLE – «Grazie di tutto, amico mio ⚽️❤️ Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me.»

