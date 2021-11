Ritiro Udinese: Gotti richiama la squadra dopo il ko con l’Inter

L’Udinese ha deciso di andare in ritiro dopo la sconfitta con l’Inter: da martedì squadra richiamata al centro sportivo

L’Udinese va in ritiro. La decisione è stata presa dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter, nella gara delle 12.30, grazie alla doppietta di Joaquin Correa. L’argentino ha spezzato la striscia di quattro pareggi consecutivi dei bianconeri.

Come riporta Sky Sport per ritrovare la vittoria l’Udinese tenta la via del ritiro, che scatterà da martedì. A farle compagnia ci sono anche Juventus e Sampdoria.