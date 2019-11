Riva su Balotelli: «Le partite vanno fermate. Mario è un ragazzo d’oro»

In occasione dei 75 anni di Gigi Riva la Gazzetta dello sport l’ha intervistato: ecco le parole di Rombo di tuono su Balotelli

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gigi Riva in occasione dei 75 anni di Rombo di Tuono. Queste le parole dell’ex attaccante del Cagliari su Mario Balotelli e quanto accaduto a Verona.

«Quel che è successo a Verona a Mario è ignobile. Ci sono i mezzi per cacciare cialtroni e violenti che se la prendono con i calciatori di colore. Per poi magari andare a chiedergli foto o maglia. Le società non devono perdere tempo. Il tifo sta peggiorando e se i razzisti sono pochi combattiamo quei pochi. Le partite vanno fermate»