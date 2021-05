Il River Plate non si abbatte dopo i 20 casi Covid che hanno falcidiato la squadra: con Enzo Perez tra i pali vince 2-1 contro il Santa Fè

Grande lezione del River Plate che non si fa fermare dal Coronavirus e scende comunque in campo in Copa Libertadores contro il Santa Fè nel girone di qualificazione. Nessun portiere a disposizione di Gallardo che deve schierare tra i pali il centrocampista ex Benfica Enzo Perez.

Con 11 calciatori contati, il River batte il Santa Fè per 2-1 ed ora è in testa al gruppo D di qualificazione con un punto di vantaggio sul Fluminense.