Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha smentito le voci di un suo possibile approdo al Manchester United. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI – «Non posso davvero dire nulla perché non c’è niente di reale. Sono l’allenatore del Leicester, sono orgoglioso di essere qui, mi sento un privilegiato e ho un impegno nei confronti dei giocatori, del club, della proprietà. Questo è tutto, il resto è qualcosa che non possiamo controllare. Penso solo al Chelsea, alla partita che sto preparando. È frustrante per i nostri tifosi e anche per i miei giocatori, può destabilizzare. Il calcio moderno va così, ci sono molte speculazioni e tanti pettegolezzi, ma non ci penso”.