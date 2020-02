Roma, 21 i convocati per Cagliari. Perotti rimane ai box

Roma, sono 21 i convocati di Paulo Fonseca per il Cagliari. Perotti rimane nella Capitale, ancora alle prese col problema intestinale

Dopo l’allenamento di rifinitura odierno, in cui la Roma ha iniziato in sala video per poi proseguire con dei lavori tecnico-tattici in campo, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati, in totale 21, che partiranno per Cagliari. Tra questi non figura Diego Perotti, ancora alle prese col problema intestinale. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Peres, Spinazzola, Ibanez.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Villar, Veretout, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.