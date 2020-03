Roma, 22 anni per Villar. Lo spagnolo che ha stregato Petrachi – FOTO

Roma, Gonzalo Villar compie 22 anni. Il centrocampista del futuro, stimato da Petrachi e Fonseca, ringrazia tutti tramite i social

Compie oggi 22 anni Gonzalo Villar, uno degli ultimi acquisti della Roma nella sessione di gennaio. Il centrocampista, arrivato dall’Elche, ha avuto modo di giocare le sue prime partite in giallorosso e partire da titolare nell’ultima uscita stagionale fino adesso contro il Cagliari. Non sfigurando, per nulla.

Sintomo che Fonseca e Petrachi credono moltissimo nel giocatore, su cui vorrebbero costruire il centrocampo del futuro. Compleanno particolare, quello di oggi per lui, a causa della quarantena. Ha ringraziato tutti tramite un post Instagram accompagnato da un messaggio: «Oggi festeggio un compleanno diverso, da solo e senza le persone che vorrei al mio fianco. Ma quando tutto questo passerà potremo stare di nuovo insieme. Bisogna essere forti e responsabili, rimanendo a casa».