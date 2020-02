Roma, 23 i convocati di Fonseca per il Lecce. Non c’è Jesus

Roma, sono 23 i giocatori convocati da Fonseca per il Lecce. Assenti dalla lista Pastore e Jesus, rientra il turco Cetin

Al termine della sua conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati della Roma per la partita di domani contro il Lecce. Ecco l’elenco completo dei capitolini, in cui non figurano Pastore e Juan Jesus.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori:Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.