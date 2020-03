Roma, 30 anni da festeggiare sul campo: tocca ancora a Bruno Peres

Roma, Bruno Peres compie 30 anni ed è pronto a festeggiarli sul campo. Il brasiliano si gioca un posto con Santon

Buon compleanno, Bruno Peres! Il terzino della Roma compie oggi la bellezza di 30 anni ed è pronto a festeggiarli sul campo. Dovrebbe essere lui, infatti, scelto da Fonseca per ricoprire il ruolo di laterale destro, anche se è ancora vivo il ballottaggio con Santon.

Il brasiliano, rientrato nella sessione di gennaio dopo le esperienze in patria, ha pian piano acquisito la fiducia dell’allenatore portoghese. In questo momento si sta rivelando una risorsa importante in un ruolo che, da ormai troppo tempo, non è certo il punto di forza capitolino.