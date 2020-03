Roma, 33 anni per Fazio. L’argentino che ha riconquistato fiducia – VIDEO

Roma, giornata di festa non solo per Dzeko: Fazio spegne 33 anni. Il difensore è tornato ad essere protagonista in giallorosso

Non solo Edin Dzeko. Anche Federico Fazio può festeggiare in questo particolare giorno di marzo il suo compleanno. Sono 33 le candeline che il giocatore della Roma spegne quest’oggi, in casa ad allenarsi in maniera personalizzata come tutti gli altri compagni.

L’argentino ha scalato notevoli gerarchie nelle ultime settimane prima della sosta obbligata. Fonseca l’ha utilizzato, qualche volta anche in maniera forzata, e l’ex Siviglia ha sempre risposto presente per la felicità del portoghese, che è ben consapevole di avere nel suo arsenale un difensore collaudato al meglio.