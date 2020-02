Roma, 7 partite per il rilancio. Inizia un mese decisivo: tutti gli impegni

Roma, inizia il lungo mese decisivo per i giallorossi fino alla sosta di fine marzo. Sette gare importanti per il futuro: ecco tutti gli impegni

Da adesso alla sosta di fine marzo. Un mese e poco più di tempo per la Roma per rialzarsi. Con la speranza, intanto, di recuperare determinati profili sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. Diawara preme per rientrare il prima possibile, allo stesso tempo gente come Pellegrini dovrà sforzarsi e tornare ai fasti del girone d’andata.

Sette le partite che attendono i capitolini in questi 30 giorni circa: la doppia sfida di Europa League col Gent a cui si aggiungono le gare di campionato con Lecce, Cagliari, Sampdoria, Milan, e Udinese.