Roma, a tutto Garcia: «Fonseca? Gli consiglio di tapparsi le orecchie»

Roma, Rudi Garcia torna a parlare di giallorosso: «La squadra andrà in Champions. Fonseca? Consiglio di tapparsi le orecchie»

Rudi Garcia torna sul suo passato. Quel passato chiamato Roma che, fino all’esonero del gennaio 2016, tante soddisfazioni gli aveva dato. Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’attuale allenatore del Lione ha toccato svariati temi sui giallorossi:

«Sono convinto che la squadra alla fine andrà in Champions. Consiglio a Fonseca? Di tapparsi le orecchie e andare avanti con le sue idee. Mi hanno parlato bene di lui, l’ho anche incontrato in un forum a Nyon. Se prima di Natale funzionava, tornerà a funzionare. Pallotta? Penso che lasci per la questione dello stadio, così ho letto. Peccato. Anche io avrei voluto vincere qualcosa, Checco e Daniele con me parlavano di Circo Massimo. Totti? Mai stato un problema, semmai una soluzione. De Rossi e Florenzi? Niente dura per sempre, però fa un certo effetto perché il senso di appartenenza è importante a Roma. Di sicuro se ci fossi stato io come allenatore avrei accompagnato certi campioni all’uscita con un garbo differente».