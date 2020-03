Roma, a tutto Kluivert: «Virus preoccupante. E io continuo a lavorare»

Roma, Kluivert descrive il momento attuale: «Proviamo tutti a combattere questo virus. Io continuo a lavorare, voglio essere d’esempio»

Justin Kluivert sta utilizzando i social network per mostrarsi come esempio a tutti in questo momento di difficoltà generale. Il giocatore della Roma testimonia i suoi allenamenti giornalieri su Instagram ma non perde l’attenzione sull’attualità.

«Tutti insieme proviamo a combattere questo virus. Prendiamolo molto sul serio e speriamo che passi velocemente. Le notizie dal nord Italia sono terribili. Non è poi così male qui a Roma, ma a causa di quel tipo di eventi che stanno accadendo prendo molto sul serio il virus. Non mi vedi più in città. Ovviamente non voglio prenderlo, ma soprattutto non voglio trasmetterlo ad altri», spiega a vtbl.n. Al contempo parla del suo lavoro: «Non voglio sapere nulla delle scuse, continuerò a lavorare sodo. Non è certo una vacanza. Sono un esempio come calciatore professionista e voglio trasmettere la motivazione».