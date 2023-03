Roma, Abraham a caccia della svolta

Solo sette le reti segnate sin qui in stagione tra campionato e Coppe per Tammy Abraham che ora cerca la svolta per chiudere al meglio la stagione

Il centravanti inglese vuole ritrovare la via del gol e quale miglior occasione di farlo in Europa e nel derby di domenica contro la Lazio? Mourinho qualche settimana fa ne ha esaltato la voglia di giocare per la squadra, ma la Roma ha bisogno anche delle sue reti per chiudere al meglio la stagione. Lo scrive Il Corriere dello Sport.