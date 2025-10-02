Roma, accordo per la rescissione di De Rossi: a quanti soldi rinuncerà l’ex tecnico giallorosso. Il contratto lo legava fino al 2027

Dopo la traumatica separazione, sta per arrivare il divorzio ufficiale. Daniele De Rossi e la Roma sono a un passo dalla rescissione consensuale del contratto che legava l’ex capitano al club giallorosso fino al 2027. Un atto formale che chiuderà definitivamente una parentesi da allenatore tanto intensa quanto breve e controversa.

Assunto a tempo pieno nel giugno 2024 dopo l’ottimo lavoro svolto come successore di Mourinho, De Rossi era stato sorprendentemente esonerato dai Friedkin dopo appena tre giornate del campionato successivo. Una decisione che aveva scatenato la furia della piazza, con forti proteste contro la proprietà, e causato un terremoto societario culminato nelle dimissioni dell’ex CEO, Lina Souloukou.

Ora, per tornare in panchina, De Rossi è pronto a una rinuncia economica importante: circa 4 milioni di euro restanti sul suo contratto. Una mossa che da un lato alleggerirà il monte ingaggi della Roma, e dall’altro renderà l’ex centrocampista libero di accettare una nuova sfida, dopo aver già rifiutato in estate la corte della Sampdoria.

Nel frattempo, “DDR” non è rimasto con le mani in mano. Nel suo nuovo ruolo di presidente dell’Ostiamare, il club dove ha iniziato a giocare da bambino, sta ottenendo risultati straordinari. Dopo aver salvato la società, l’ha portata in testa al girone F di Serie D con un percorso netto di 5 vittorie in 5 partite. Un successo dirigenziale che, però, non ha spento la sua vera vocazione. La voglia di allenare è rimasta intatta, e con l’imminente rescissione, De Rossi è pronto a rimettersi in gioco per tornare dove si sente più a suo agio: in panchina.