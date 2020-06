Roma, accordo vicino per Smalling: primo colpo di De Sanctis ds

La Roma è vicina all’accordo per Chris Smalling: il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis pronto a rinnovare il prestito

La Roma ha cambiato direttore sportivo fino alla conclusione della sospensione di Gianluca Petrachi. Ora, l’uomo mercato è l’ex portiere e team manager giallorosso Morgan De Sanctis.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo colpo di De Sanctis potrebbe essere la permanenza in giallorosso di Chris Smalling. Il difensore inglese resterebbe un altro anno in prestito.