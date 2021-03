Roma, parla l’agente di Zaniolo: «Juve? Pensa solo a tornare in campo»

Il nome di Zaniolo viene spesso accostato alla Juventus: ecco le dichiarazioni di Claudio Vigorelli, agente del centrocampista della Roma

Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttosport, glissa sul possibile flirt tra Zaniolo e la Juventus.

«Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la Juve. Zaniolo? In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma».