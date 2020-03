Roma, al via l’era Friedkin. Attesi adesso i comunicati della società

Roma, al via la nuova era targata Dan Friedkin. Le ultime firme apposte ieri a New York, adesso si attendono i comunicati

L’alba di una nuova era per la Roma. Praticamente tutto fatto per il passaggio di proprietà della società giallorossa da Pallotta a Friedkin. Il tutto, sottolinea Il Tempo, si è consumato in un ufficio legale a New York, con le ultime firme apposte intorno alle ore 17 nell’East Coast americana.

Adesso non rimane che attende, poiché l’affare è sostanzialmente fatto e si aspettano comunicati congiunti tra acquirente e venditore. Il passaggio formale delle azioni, invece, arriverà soltanto dopo il closing definitivo. In quel caso la firma dovrà avvenire in Italia davanti ad un notaio.