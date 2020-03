Roma, al via una settimana fondamentale. Fonseca studia il Siviglia

Roma, inizia una settimana fondamentale. Fonseca continua a preparare la sfida col Siviglia, un match pieno di insidie

In questa mattinata la Roma si ritroverà a Trigoria per proseguire gli allenamenti dopo il giorno di riposo. La partita col Siviglia si avvicina a grandi passi e i giallorossi non possono permettersi di arrivare impreparati all’appuntamento.

Fonseca studia da tempo la squadra di Lopetegui, di cui ben conosce tutte le insidie. Quello che, probabilmente, preoccupa maggiormente il portoghese, è la grande esperienza internazionale acquisita dagli andalusi negli ultimi anni, a cui si somma il grande feeling con l’Europa League.