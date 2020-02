Roma, allarme Olimpico. Serve invertire la tendenza negativa

Roma, allarme stadio Olimpico. Serve tornare a vincere tra le mura amiche e davanti al proprio pubblico: non accade da quattro partite

Se in Europa la Roma è una sorta di schiacciasassi all’Olimpico, lo stesso non si può dire del campionato. Sopratutto nell’ultimo periodo, la compagine giallorossa ha riscontrato enormi difficoltà nel proprio stadio amico.

Sono quattro le partite in cui i capitolini non trovano il successo di fronte al loro pubblico. L’ultima striscia senza successi più lunga dei giallorossi in casa risale a marzo 2015, quando le gare furono addirittura 7. Il match di oggi col Lecce è un’occasione ghiottissima per invertire la tendenza.