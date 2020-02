Roma all’esame Lecce. Quando vincere diventa un obbligo

Roma chiamata all’esame Lecce. La squadra di Fonseca senza mezze misure: serve assolutamente tornare ai tre punti

Non si può sbagliare. Vincere la gara odierna contro il Lecce, per la Roma, deve essere un obbligo. Non importa se l’Atalanta non giocherà a causa della sospensione per il Coronavirus, non importa se i pugliesi vengono da tre vittorie consecutive e sono in grande forma.

Fonseca ne è ben consapevole e ieri in conferenza stampa ha lanciato l’allarme facendo tenere alta la concentrazione dei suoi. I tre punti sono fondamentali per rimanere aggrappati alla speranza Champions e, sopratutto, per risollevare la testa.