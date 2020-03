Roma, altro gesto contro il virus: all’asta le scarpe di Smalling

Roma, continua la lotta al Coronavirus: messe all’asta le scarpe di Chris Smalling. Il ricavato sarà devoluto allo Spallanzani

La Roma continua a lottare in prima linea contro il Coronavirus. Il club giallorosso ha promosso una nuova iniziativa per aiutare l’ospedale Spallanzani. All’asta, infatti, sono state messi gli scarpini indossati da Chris Smalling.

«Alle aste già in corso si aggiunge quella per un paio di scarpini autografati di Chris Smalling e indossati in una delle partite della stagione 2019-20. Tutto il ricavato dell’asta sarà devoluto all’ospedale Lazzaro Spallanzani, in prima linea nella lotta al COVID-19», il comunicato della società.