Roma, anche la maglia di Totti all’asta per lo Spallanzani – FOTO

Dopo gli scarpini di Chris Smalling, la Roma ha messo all’asta anche una maglia indossata da Francesco Totti il 5 ottobre del 2014, quando i giallorossi furono di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juve.

Lo ha reso noto il profilo Twitter della societ├á capitolina, rendendo disponibile tutti i dettagli, per favorire ancora l’ospedale Lazzaro Spallanzani, in piena lotta contro l’emergenza Coronavirus.

A special opportunity… ­čÖî

Bid now for a chance to own one of Francesco Totti's match-worn shirts! ­čĹĹ

AUCTION Ô×í´ŞĆ https://t.co/4c0LuharNk

All proceeds go towards our #COVID19 relief efforts! ÔÖą´ŞĆ pic.twitter.com/5K1yAeakTv

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 24, 2020