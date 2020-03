Roma, anche Spinazzola si unisce al coro: «Vicini all’obiettivo»

Roma, anche Spinazzola si unisce al coro di tutti i giocatori: «Vicini all’obiettivo, fai anche tu una donazione per lo Spallanzani»

Anche Leonardo Spinazzola ha utilizzato il proprio profilo Instagram per lanciare un appello verso i tifosi della Roma e non solo. Il terzino ha incentivato a donare nella piattaforma indetta dalla società giallorossa in favore dell’ospedale Spallanzani.

«In questo momento difficile per tutto il Paese siamo stati in tantissimi a dare un contributo a medici e infermieri: siamo vicini all’obiettivo di 500 mila euro. Fai anche tu una donazione per lo Spallanzani. Aiutiamo chi ci sta aiutando», il messaggio del giocatore.