Roma, ancora nessuna ripresa degli allenamenti: prevale la prudenza

Roma, ancora nessuna notizia sulla possibile ripresa degli allenamenti. Il club giallorosso sceglie la prudenza: ancora tutti a casa

La Roma ha sospeso da diversi giorni ha sospeso gli allenamenti a data da destinarsi. La società ha scelto di seguire questa strada per adeguarsi alle richieste del Governo di restare a casa e combattere contro il Coronavirus.

A differenza di alcuni club che hanno già comunicato la ripresa degli allenamenti, dal fronte giallorosso non arriva ancora nessuna notizia in merito. Questo perché si è scelto di non avere fretta e far prevalere la prudenza, considerata la particolare situazione attuale. Inoltre i capitolini sono molto attivi con donazioni e appelli alla lotta al virus.