Roma, arriva il rompete le righe. Prevista per mercoledì la ripresa

Roma, arriva il rompete le righe di Fonseca. Il tecnico concede due giorni di riposo: ripresa a Trigoria prevista per mercoledì

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è consapevole che i suoi giocatori sono in un momento di grande affaticamento fisico. Anche la partita di ieri contro il Cagliari è stata dispendiosa sotto tanti punti di vista, ragion per cui la ripresa degli allenamenti non è immediata.

Il tecnico ha concesso due giorni di riposo a tutta la rosa, che riprenderà quindi il lavoro a Trigoria nella giornata di mercoledì alle ore 11. Da quel momento si inizierà a pensare alla gara contro la Sampdoria.