Roma-Atalanta 1-2: pagelle e tabellino

Roma-Atalanta, 20ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta espugna l’Olimpico 2-1 a certifica la crisi della Roma che esce pesantemente ridimensionata da questa partita e deve ripensare alle prospettive del suo campionato. I bergamaschi partono subito forte e trovano il vantaggio al 14′ con Cornelius che scappa a Fazio e buca Alisson di sinistro. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio con Gomez che ubriaca di finte Florenzi, mette al centro e trova il tiro di de Roon che sigla il raddoppio. Nel finale di tempo l’olandese è protagonista negativo quando ferma Kolarov a centrocampo e viene espulso per somma di ammonizioni dall’arbitro Guida. Episodio molto dubbio. Nella ripresa i giallorossi attaccano a testa bassa e accorciano le distanze sull’imbucata di El Shaarawy. A quel punto dovrebbe cominciare l’assalto degli uomini di Di Francesco ma con il passare dei minuti l’Atalanta si riassesta e il furore della Roma si spegna. La partita si chiude tra i fischi dell’Olimpico.

Roma-Atalanta 1-2: tabellino

ROMA (4-3-3) – Alisson 5,5; Florenzi 5 (38’st Bruno Peres sv), Manolas 5,5, Fazio 5, Kolarov 6; Pellegrini 5,5 (6′ Schick 5) , Gonalons 5, Strootman 5,5 (30′ Under sv); El Shaarawy 5,5, Dzeko 6, Perotti 6

ALLENATORE: Di Francesco 5

ATALANTA (3-4-3) – Berisha 6,5; Toloi 7, Caldara 6,5 , Palomino 6,5; Hateboer 6,5, de Roon 6,5, Freuler 7, Spinazzola 6,5; Iličić 7 (1’st Cristante 6), Cornelius 7 (15′ Petagna 6), Gomez 7 (23′ st Masiello 6)

ALLENATORE: Gasperini 7

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 5

MARCATORI: 14′ pt Cornelius (A), 19′ de Roon (A), 11′ st Dzeko (R)

NOTE: ammoniti Toloi (A), de Roon (A) ; espulsi de Roon (A)

ROMA – IL MIGLIORE

PEROTTI 6 – L’argentino è uno dei pochi che prova ad illuminare il pomeriggio dell’Olimpico ma è solo. Specialmente nel primo tempo prova a mettere in difficoltà la difesa bergamasca con i suoi strappi. Cala decisamente nella ripresa come tutta la squadra.

ROMA – IL PEGGIORE

FAZIO 5 – L’argentino perde il controllo della difesa e la retroguardia giallorossa balla clamorosamente. Gravi colpe sul vantaggio di Cornelius dove sbaglia il posizionamento in partenza e non riesce a chiuderlo al momento della conclusione.

ATALANTA – IL MIGLIORE

GOMEZ 7 – L’argentino è un mix di corsa e qualità che riempie il prato dell’Olimpico. Da un suo spunto nasce il raddoppio bergamasco quando ubriaca Florenzi e mette al centro per l’accorrente de Roon. Sostituito al 23′ della ripresa da Masiello.

ATALANTA – IL PEGGIORE

ROMA-ATALANTA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Roma-Atalanta: diretta live e sintesi

FINE SECONDO TEMPO

44′ – Azione di El Shaarawy sulla sinistra ma il pallone si perde sul fondo

42′ – Sugli sviluppi di un corner arriva al tiro Cristante ma il suo tiro è alto sopra la traversa

40′ – El Shaarawy nel cuore dell’area trova il salvataggio sulla linea di un difensore: grande occasione per la Roma

38′ – Punizione dalla trequarti di Kolarov ma nulla di fatto

35′ – Cross da sinistra di Kolarov ma la deviazione di Fazio si perde sul fondo

33′ – Botta da lontano di Florenzi ma il pallone questa volta esce di poco

31′ – Conclusione dalla distanza di Perotti che però è centrale è trova pronto Berisha

28′ – Cross da destra di Perotti, sul pallone si avventa El Shaarawy ma non aggancia il pallone

25′ – Cross da destra di Florenzi ma il colpo di testa di Dzeko non inquadra la porta

23′ – Spunto di Perotti sulla destra ma il suo cross è deviato in fallo laterale

21′ – Spunto di Gonalons che da destra mette il pallone al centro ma Fazio non riesce ad impattare

18′ – Petagna trova Freuler ma il centrocampista butta il pallone in fallo laterale

15′ – Missile di Kolarov dalla distanza che esce fuori di poco

11′ – GOL ROMA! Dzeko imbeccato da El Shaarawy batte Berisha in uscita e accorcia le distanze

9′ – Colpo di testa di Dzeko che colpisce in pieno Hateboer con il pallone che finisce tra le braccia di Berisha

7′ – Cross dalla trequarti di Kolarov che pesca Dzeko ma di testa il bosniaco non trova la porta

3′ – La Roma si addormenta e Gomez calcia dal cuore dell’area ma trova la respinta di Alisson

Inizia il secondo tempo di Roma-Atalanta!

SINTESI PRIMO TEMPO – Atalanta meritatamente in vantaggio contro una brutta Roma. Bergamaschi padroni del campo che trova subito il vantaggio con un assolo di Cornelius che scappa alla difesa e batte Alisson di sinistro. Poco dopo il raddoppio grazie ad un’incursione di Gomez che imbambola Florenzi e mette al centro per de Roon. Il tiro dell’olandese trova la deviazione di Manolas. Nel finale sempre de Roon protagonista che, già ammonito, stende Kolarov a centrocampo e viene espulso per doppio giallo.

FINE PRIMO TEMPO

44′ – Espulso de Roon per doppia ammonizione

42′ – Incursione centrale di Dzeko che prova a piazzare il destro ma il pallone esce di poco a lato

40′ – Imbucata di Ilicic per Cornelius ma Fazio chiude e fa ripartire la Roma

37′ – Palo clamoroso di Freuler che calcia dal limite ma trova il legno che salva la Roma dal 3-0

36′ – Ancora Cornelius che scappa alla difesa della Roma il suo destro deviato mette fuori causa Alisson ma finisce in corner

34′ – Atalanta ancora pericolosa con Cornelius che si gira nel cuore dell’area ma il suo sinistro esce di poco

32′ – Folata di El Shaarawy che crossa dalla destra e trova il colpo di testa di Perotti ma l’argentino non inquadra la porta

31′ – Punizione di Kolarov che colpisce Dzeko e per poco non batte Berisha

28′ – Kolarov e Perotti manovrano sulla sinistra ma Toloi schiude e guadagna rimessa laterale

25′ – Spunto di Gomez che mette al centro un tiro-cross che si perde sul fondo

23′ – La Roma manovra a metà campo senza riuscire a trovare spazi

19′ – GOL ATALANTA! Gomez scappa sul filo del fuorigioco riesce a trovare de Roon che calcia di sinistro e trova la deviazione decisiva di Manolas

17′ – Lancio lungo di Alisson con Dzeko che non riesce tenere il pallone a centrocampo

14′ – GOL ATALANTA! L’Atalanta recupera un pallone a centrocampo con Cornelius che si invola, punta Fazio e di sinistro batte Alisson

13′ – Azione confusa dell’Atalanta che dopo un rimpallo libera al tiro Papu Gomez ma l’argentino non inquadra la porta

12′ – Sinistro a volo di El Shaarawy dal limite dell’area che trova la risposta di Berisha

11′ – Perotti centra un rasoterra dalla sinistra per Dzeko ma la difesa chiude in angolo

8′ – La Roma manovra sulla sinistra ma dai piedi di Kolarov esce fuori un cross sbilenco che si perde sul fondo

6′ – Pellegrini libera il destro dal limite dell’area ma il suo tiro è preda di Berisha

3′ – Corer di Gomez ma Dzeko libera di testa

Inizia Roma-Atalanta!

Roma-Atalanta: formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3) – Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

ALLENATORE: Di Francesco

ATALANTA (3-4-3) – Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Iličić, Cornelius, Gomez

ALLENATORE: Gasperini

Roma-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Pochi dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco che non ha convocato Nainggolan per il caso relativo al video di capodanno e De Rossi per problemi fisici. Così davanti ad Alisson confermata la linea a quattro con Florenzi, Manolans, Fazio e Kolarov. In regia torna il francese Gonalons con Strootman e Pellegrini ai lati. In avanti accantonato l’esperimento Schick, sarà Dzeko il centravanti con El Shaarawy e Perotti sulle ali.

Gasperini fa ruotare gli uomini dopo la sorprendente vittoria di Coppa Italia al San Paolo. Confermato Berisha tra i pali, difesa a tre con Toloi, Caldare e Masiello. Sugli esterni ritornano Hateboer e Spinazzola, al centro Cristante e Freuler. Ilicic e Papu Gomez agiranno alle spalle di Petagna che torna a guidare l’attacco.

ROMA (4-3-3) – Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gonalons, Pellegrini, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

ALLENATORE: Di Francesco

ATALANTA (3-4-2-1) – Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna

ALLENATORE: Gasperini

Di Francesco, allenatore della Roma, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Per prima cosa ha affrontato la questione Nainggolan: «Prima che mi chiedete di Nainggolan, ne parlo io. Con la linea dettata dalla società e condivisa da me, accettata pienamente dal giocatore, domani non sarà convocato. Questo si lega a un modo di fare continuativo per chiunque rappresenti la Roma. Non sono cose accettabili, chiunque sbaglierà pagherà allo stesso modo». Sull’avversario: «È l’avversario peggiore che ci poteva capitare ora, noi dobbiamo compattarci con determinazione, sapendo che abbiamo di fronte una squadra che ha grande fisicità e un grande allenatore, che ha dato filo da torcere a tutti». Su Schick: «Non giocherà, e qualora lo facesse non insieme a Dzeko. Gli abbiamo dato comunque troppo peso, me compreso, ne parlavamo anche quando non giocava. Secondo me dobbiamo farlo maturare e crescere prima dal punto di vista psicologico, gradualmente».

Anche Gasperini ha parlato in conferenza stampa: «A Roma sarà una partita molto difficile ma dobbiamo cercare di fare più punti possibili. La Roma ha fatto un girone d’andata importante, Di Francesco ha fatto un ottimo lavoro». Sul campionato dell’Atalanta: «Siamo in corsa su tre fronti, gli impegni sono enormi, vedi il Borussia Dortmund a febbraio in Europa League. Abbiamo ancora il Napoli, quindi tre volte la Juventus comprese le semifinali di Coppa Italia: approfitteremo della pausa del campionato per tirare il fiato. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo e la voglia di affrontare tutte queste sfide in campionato le posizioni si delineeranno tra marzo e aprile. Il livello dei confronti si alzerà sempre di più».

Roma-Atalanta: i precedenti del match

Sono 55 i precedenti giocati all’Olimpico tra Roma e Atalanta. Il bilancio è a favore dei padroni di casa che hanno trionfato per 34 volte a fronte delle 4 vittorie dei bergamaschi, 16 invece i pareggi. L’ultima volta in questo stadio è finita 1-1 con Dzeko che rispose al gol iniziale di Kurtic.

Roma-Atalanta: l’arbitro del match

L’arbitro della partita è Marco Guida di Torre Annunziata. Sono 13 i precedenti del fischietto campano con la Roma con un bilancio di 8 vittorie per i giallorossi, 4 pareggi e 1 sconfitta, 17 invece quelli con l’Atalanta con 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte per i nerazzurri. Guida ha diretto 9 partite di Serie A in questa stagione con 31 cartellini gialli, 2 rossi e un calcio di rigore.

Roma-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Qui le informazioni complete: Roma-Atalanta Streaming gratis e diretta tv: come vederla. La partita andrà in onda a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze Sky Calcio 2 (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non solo, perché Roma-Atalanta sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go, Premium Play e Serie A TIM TV. La gara sarà visibile anche tramite decoder TIM Vision e potrà essere acquistata anche sulla piattaforma Sportube.