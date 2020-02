Roma, attenta. Il Lecce gioca anche contro la scaramanzia

Roma, stai attenta. Il Lecce all’Olimpico per i punti e per infrangere alcuni tabù: per i pugliesi mai 4 vittorie di fila in Serie A

Non solo le difficoltà di campo, ma anche la scaramanzia non è proprio dalla parte della Roma. Il Lecce, quest’oggi, scenderà in campo anche per mettere la parola fine ad alcuni tabù nei confronti dei giallorossi e non solo.

I pugliesi, reduci da 3 vittorie consecutive, non hanno mai registrato quattro successi di fila nel massimo campionato. Allo stesso tempo ha ottenuto una sola vittoria in 17 precedenti contro la Roma in Serie A da squadra neopromossa. Il successo ottenuto andò in scena nell’aprile 1986.