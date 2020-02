Roma, attenzione. Lo stadio del Gent è un fortino: i numeri

Roma, attenzione al fattore campo. Lo stadio del Gent è un fortino: in stagione 16 vittorie e 4 pareggi. E in campo europeo…

C’è un altro fattore a cui la Roma dovrà fare particolarmente attenzione nella trasferta di stasera contro il Gent. I belgi, nel loro stadio di casa, hanno numeri che possono incutere un po’ di timore nei ragazzi di Fonseca.

In 20 match ufficiali disputati in stagione un totale di 16 vittorie e 4 pareggi. Mai una sconfitta: l’ultima risale al 5 maggio, giorno in cui arrivò il k.o. per 0-1 contro il Bruges. In campo europeo, i belgi non perdono in casa dal 9 marzo 2017.