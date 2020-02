Roma, banco di prova europeo. Carles Perez scalda i motori

Roma chiamata all’impegno europeo col Gent per rialzare la testa. È l’occasione di Carles Perez: lo spagnolo scalda i motori

La Roma è attesa da un test impegnativo che farà capire se i giallorossi sono in grado di venir fuori dal momento di crisi. Fonseca sta lavorando sulla testa dei giocatori e non solo, poiché il tecnico riflette su quali profili poter schierare giovedì sera.

Chi si sta candidando prepotentemente è Carles Perez. Finora lo spagnolo è stato buttato nella mischia solamente a partita in corso, senza ottimi risultati. Tra due giorni potrebbe avere l’occasione di assaporare un’occasione da titolare per candidarsi definitivamente come vice Zaniolo.