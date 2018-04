De Rossi gioisce: «Commosso dai tifosi, rimonta incredibile»

Roma in semifinale di Champions League dopo la vittoria per 3-0 contro il Barcellona: ecco le parole di Daniele De Rossi nel post-partita

Roma-Barcellona è terminata 3-0, rimonta completata e giallorossi in semifinale di Champions League. Daniele De Rossi, autore del momentaneo 2-0, ha analizzato così la straordinaria vittoria contro i blaugrana a Premium Sport: «Per noi, per la dimensione che ha avuto sempre la Roma questo è qualcosa di incredibile. Adesso c’è da fare un passo in più, dobbiamo giocarcela senza pensare di aver fatto un miracolo, senza pensare di essere in vacanza». Continua Daniele De Rossi, parlando della differenza di valori tra le due squadre: «Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficilissimo, ma c’è sempre stato un pizzico di convinzione: la gara d’andata ci ha detto che erano più forti di noi, ma non così tanto. Eravamo stati sfortunati e non c’era quel distacco, ma da lì a vincere 3-0 ce ne passava. Siamo stati bravissimi, a partire dal mister che ha creato la formazione dal nulla e in tre giorni ce l’ha inculcata».

De Rossi ha poi parlato delle critiche ricevute per l’autogol della gara del Camp Nou: «Io sono contentissimo, io cerco di essere a 34-35 anni il più lucido possibile. Io preferisco fare una partita coraggiosa e con qualità, essere sfortunato su un rimpallo piuttosto che farmela addosso. Sono contento per i miei compagni, il mister e lo staff». Infine, un commento sulla stupenda serata trascorsa all’Olimpico: «E’ una delle più belle, è il massimo che potevo volere oggi: io prima della partita ero quasi commosso a vedere lo stadio pieno. Gli ho detto ai miei compagni che ci dovevamo credere come i nostri tifosi, è stata una delle serate più belle serate della mia carriera a Roma».