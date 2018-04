Roma-Barcellona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Barcellona, ritorno quarti Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il risultato della gara d’andata non lascia scampo alla Roma e rispetta il pronostico della vigilia: salvo clamorosi colpi di scena sarà il Barcellona ad accedere alle semifinali di Champions League. Il pesante 4-1 del Camp Nou – contro una squadra che non ha mai perso in campionato – non concede terreno all’interpretazione: i giallorossi hanno il dovere di dimostrarsi all’altezza della situazione e fornire una prova convincente, come del resto mostrato – seppur a tratti – nella gara d’andata. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Roma–Barcellona.

Roma-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco perde Perotti ma ne approfitta per mandare in campo una Roma – come da logica impone – a trazione anteriore: con Dzeko ed El Shaarawy ci sarà Schick a completare il tridente offensivo, il cui lavoro sarà quello di trovare la via del gol nel lasso di tempo più breve possibile. Valverde risponde con il suo 4-4-2, oramai impianto base del Barcellona: unica variante potrebbe essere data dall’impiego di Dembele sulla corsia destra, con il contestuale spostamento di Sergi Roberto sulla linea difensiva. Altrimenti spazio ancora a Semedo. Non dovesse farcela Busquets, fiducia a Paulinho in mediana.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembélé, Rakitic, Paulinho, Iniesta; Suarez, Messi. Allenatore: Ernesto Valverde

Si è così espresso il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa di presentazione della sfida internazionale: «Dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia, ancor di più in questa gara dove dovremo rispondere al 4-1 dell’andata. Il pubblico sarà l’arma in più ma dovremo essere noi a trascinarli. Ogni volta ci sentiamo responsabili verso gli spettatori. Domani in campo ci saranno i migliori per crederci fino alla fine, per fare qualcosa di impensabile. Abbiamo il dovere di provarci. Potrebbe esserci spazio per Schick, Cengiz Under sta meglio e sarà convocato. Dobbiamo ritrovare la via del gol. Dobbiamo affrontarla con passione, è l’occasione per dimostrare che meritiamo qualcosa di importante. Perché non crederci? La mentalità si costruisce prima dentro casa. Qui la mentalità vincente c’è stata poche volte, ma si crea col tempo. Non dobbiamo seguire gli umori dell’ambiente; la gente la trascini con i risultati, non con le chiacchiere. Quando si fanno delle figure significa di non aver preparato bene la partita. La mentalità si costruisce, qui si è vinto poco quindi non c’è stata a lungo la mentalità vincente».

Le considerazioni rilasciate dall’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde: «Non dobbiamo pensare di aver già vinto, domani è un’altra storia. Dobbiamo giocare come se partissimo dallo 0-0. Conosciamo la loro forza, siamo coscienti che domani faranno di tutto per rimontare e sappiamo a quali difficoltà dovremo far fronte, ma saremo concentrati per raggiungere il nostro obiettivo. Busquets? La situazione è tutta da valutare. Considero utilizzabili tutti i giocatori che ho portato a Roma, e lui fa parte di questi, ma domani si vedrà. Tutti gli altri stanno bene e sono in buone condizioni, nonostante il gran numero di partite sulle gambe».

Roma-Barcellona: i precedenti del match

Due vittorie del Barcellona, due pareggi ed una affermazione della Roma nei cinque precedenti tra le due squadre, tutti disputati in Champions League. Gli ultimi dei quali non hanno portato assolutamente bene ai giallorossi: il 4-1 della sfida d’andata dell’attuale edizione, oltre al perentorio 6-1 della fase a gironi 2014-15. Statistica singolare: dalla stagione 2013-14 ad oggi, il Barcellona non ha mai perso un incontro di Champions League nel suo impianto del Camp Nou.

Roma-Barcellona: l’arbitro del match

Dirige Clement Turpin, arbitro francese classe 1982 e Fifa dal 2010. Non ci sono da riscontrare precedenti stagionali né con Roma né con Barcellona, ma sono due le volte in cui ha incrociato club italiani: la Juventus nella fase a gironi di Champions League, in occasione del pareggio rimediato sul campo dello Sporting Lisbona (1-1), il Milan sconfitto dall’Arsenal a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Europa League (0-2).

