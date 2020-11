La Roma ha comunicato il rinnovo di Nicola Zalewski. Il centrocampista offensivo della Primavera ha firmato fino al 2024

La Roma blinda uno dei suoi gioielli. Il club giallorosso ha comunicato il rinnovo fino al 2024 del giovane fantasista della Primavera Nicola Zalewski, al momento costretto a stare lontano dai campi di gioco per la positività al Covid-19.

«L’AS Roma è lieta di annunciare che Nicola Zalewski ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista offensivo, nato a Tivoli il 23 gennaio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2011-12. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 6 reti nel campionato Primavera, oltre a 3 convocazioni in Prima Squadra».