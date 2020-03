Roma, Bruno Peres ha convinto: il brasiliano può essere confermato

Roma, Bruno Peres ha convinto Paulo Fonseca. Il brasiliano viaggia a vele spiegate verso una riconferma per il prossimo anno

Da quando è tornato alla Roma, a gennaio, non è praticamente mai uscito dal campo. È la curiosa storia di Bruno Peres, che in pochissimo tempo ha conquistato la fiducia di Paulo Fonseca. Complice, forse, anche la lingua in comune, il brasiliano è a conti fatti il terzino titolare nella situazione attuale.

Prestazioni più che sufficienti da parte sua che potrebbero consentirgli di venire confermato anche per il prossimo anno. Col recupero di Zappacosta, e il possibile rinnovo del prestito, la batteria dei terzini destri dovrebbe essere composta da loro.