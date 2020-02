Roma, caccia alla trasferta vittoriosa. Il dato che non aiuta i giallorossi

Roma, serve una prova di forza in trasferta. Il dato sulle gare europee lontane dall’Olimpico non sorride ai giallorossi

Se la Roma è una sorta di schiacciasassi, in campo europeo, allo stadio Olimpico, lo stesso non si può dire dei giallorossi lontano dallo stadio amico. Il dato sulle trasferte europee non sorride molto ai capitolini.

Nelle ultime 14 gare lontano dall’Olimpico, infatti, la Roma ha vinto solamente in 3 occasioni: 2-1 al Qarabag nel 2017-2018, stesso risultato a Mosca contro il CSKA nel 2018-2019 e quest’anno il 3-0 rifilato in Turchia all’Istanbul Basaksehir.