Roma, obiettivo blindare i big: in tre possono partire a gennaio

Roma, quasi tutto pronto per l’inizio della sessione di calciomercato invernale: ecco chi resta e chi parte in casa giallorossa

C’è aria di cambiamento in casa Roma. Dal passaggio della società da Pallotta a Friedkin a quello che sarà il mercato di gennaio. Ci sono partenze ma anche certezze, come riporta la Gazzetta dello Sport in uscita dovrebbero esserci Kalinic, Cetin e Juan Jesus accostati a Cagliari e Fiorentina.

Per quanto riguarda chi rimane invece l’obiettivo è quello di preservare i migliori e quindi di blindare Zaniolo, Pellegrini, Kolarov e Cristante.