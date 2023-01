Roma, caos Zaniolo: rischia 5 mesi di stop

La difficile situazione tra la Roma e Nicolò Zaniolo dopo il rifiuto del trasferimento in Premier League. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, è ormai caos totale tra tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il club giallorosso è infatti furibondo per il rifiuto all’offerta del Bournemouth.

Adesso si fa avanti l’ipotesi che Zaniolo venga messa fuori rosa fino a giugno. Così come Karsdorp, l’azzurro si allenerebbe con i compagni in settimana senza però essere convocato per le partite.