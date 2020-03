Roma, Carles Perez convinto: «Felice di aver scelto i giallorossi»

Roma, Carles Perez non ha dubbi: «Felice di aver scelto i giallorossi, ho quattro anni di contratto e voglio fare bene»

Carles Perez, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cadena Cope. Ecco le parole dello spagnolo sull’attuale difficile momento che si sta affrontando e sul suo inizio in giallorosso:

«Sono 17 giorni che non esco di casa, nemmeno per fare la spesa, perché pensa a tutto il club. In Italia la situazione è difficile e si deve rimanere a casa. Sono da solo, ogni tanto gioco alla Playstation e resto in contatto con amici e familiari, mi mancano molto. Mio padre doveva venire qui prima che iniziasse questo problema ma alla fine è rimasto in Spagna. Il club ci ha detto che il 4 aprile è il termine dato per poter uscire e spero davvero che per maggio tutto possa tornare alla normalità e si torni a giocare. Posso dire che venire alla Roma è stata la scelta giusta. Sono davvero molto felice per il clima, per la gente che ho trovato e per il club. Mi hanno già riscattato, ho quattro anni di contratto e voglio fare bene».